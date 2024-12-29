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الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

الدولار
الدولار
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تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.81 جنيه للشراء، مقابل 50.95 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار نحو 50.82 جنيه للشراء، مقابل 50.92 جنيه للبيع،في بنكي (مصر، والأهلي المصري).

وسجل سعر الدولار نحو 50.82 جنيه للشراء، مقابل 50.92 جنيه للبيع، في بنوك أخرى مثل (البنك التجاري الدولي CIB، وفيصل الاسلامي، وأبو ظبي التجاري، والإسكندرية،  أبو ظبي الأول، والبركة، المصرف المتحد).

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، نحو 50.83جنيه للشراء، مقابل 50.93 جنيه للبيع.

وفبما سجل سعر الدولار في بنكي (القاهرة، وقناة السويس)، نحو 50.85 جنيه للشراء، مقابل 50.95 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار نحو 50.88 جنيه للشراء، مقابل 50.97 جنيه للبيع.

الدولار اليوم أسعار الدولار الأمريكى