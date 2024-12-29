زاخاروفا تعلق على خطط باكو تشديد قواعد إقامة الروس في أذربيجان

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على خطط باكو فرض قيود على إقامة المواطنين الروس على أراضي أذربيجان.

وقالت زاخاروفا لصحيفة "فيدوموستي" إن مثل هذه التغييرات هي من حق باكو.

وأعلن ممثل وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده أمس عن تغيير في القواعد المؤقتة لإقامة الروس في البلاد. معتبرا أن هذا سيكون بمثابة إجراءات جوابية للإجراءات الروسية الجديدة فيما يتعلق بالأجانب، وتلتزم باكو بمبادئ المعاملة بالمثل في مسائل سياسة الهجرة.

واعتبارا من عام 2025، سيتم تقليل مدة إقامة الأجانب في روسيا بموجب نظام الإعفاء من التأشيرة. وبالتالي، اعتبارا من 1 يناير، سيتمكن الأجانب الذين يصلون إلى روسيا بدون تأشيرة من البقاء في البلاد لمدة لا تزيد عن 90 يوما خلال السنة التقويمية.

ووفقا للقواعد الجديدة سيتعين عليهم أيضا التسجيل في مكان إقامتهم في غضون 7 أيام عمل بعد دخول البلاد.