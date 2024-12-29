جورجيا تشهد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وسط احتجاجات المعارضة

أعلن المكتب الصحفي للبرلمان الجورجي أن مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد ستجري بمقر البرلمان في العاصمة تبيليسي يوم 29 ديسمبر.

وتم انتخاب مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا للبلاد من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر الجاري. وسيصبح الرئيس السادس للبلاد منذ استقلال جورجيا.

وأعلنت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي أنها لن تترك منصبها مع تنصيب كافيلاشفيلي، ورفضت الاعتراف بانتخابه رئيسا جديدا، معتبرة تشكيلة البرلمان غير شرعية، حيث ترفض زرابيشفيلي وجميع قوى المعارضة في البلاد الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في البلاد يوم 26 أكتوبر الماضي، والتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز "الحلم الجورجي" فيها بحصوله على نحو 54% من الأصوات.

واتهمت المعارضة السلطات بتزوير نتائج الانتخابات واستخدام الموارد الإدارية.

وتستمر في جورجيا احتجاجات أنصار المعارضة في الشوارع منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلنت زورابيشفيلي أنها ستمضي الليلة بالقصر الرئاسي، ولن تغادره بعد انتهاء فترة صلاحياتها في 29 ديسمبر.

وحذر رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه الذي يمثل "الحلم الجورجي"، من أن السلطات ستضطر لإبعاد زورابيشفيلي من القصر الرئاسة بالقوة واعتقالها إن رفضت مغادرته.