نجاة شخص من تحطم طائرة على متنها 181 راكبًا في كوريا الجنوبية.. صور

أعلنت وكالة "يونهاب" اليوم الأحد، أنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة في تحطم طائرة على متنها 181 راكبًا في مطار بكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة.

أفادت "يونهاب"، بسقوط ما لا يقل عن 28 قتيلا في تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" عقب انحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

ووفق مسؤول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث، وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.