بايدن يلمح إلى مسؤولية بوتين بسقوط طائرة الركاب الأذربيجانية

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى احتمال مسؤولية نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

وردًا على سؤال صحفي خلال مغادرته الكنيسة في سانت كروا بجزر فيرجن الأمريكية، سُئل بايدن عمّا إذا كان يجب أن يتحمل بوتين المسؤولية، فأجاب: "على ما يبدو أنه فعل، لكنني لم أتحدث بعد مع فريقي".

وكان بوتين قدم اعتذارًا عن حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية بعد دخولها المجال الجوي الروسي، لكنه لم يقل إن روسيا مسؤولة.

وقال بوتين في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية كانت نشطة عندما حاولت الرحلة الهبوط في غروزني، الشيشان.

ولم تتمكن الطائرة من الهبوط وحوّلت مسارها إلى اتجاه الشرق، وتحطمت في النهاية بالقرب من أكتاو، كازاخستان، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا على متنها.