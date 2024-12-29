فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس بعد عبورها من حاجز صرة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من المنازل، وسط إطلاق نار كثيف.

اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا

وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن الاقتحام تخلله مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي.

اقتحام بلدة سلواد شرقي رام الله

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد، الواقعة شرقي مدينة رام الله، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش استهدفت منازل عدد من الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.