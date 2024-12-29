مصرع 28 شخصًا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 03:23 ص

أفادت وكالة "يونهاب" بسقوط ما لا يقل عن 28 قتيلا في تحطم طائرة بمطار بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 175 راكبا وستة من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، وإن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ووفق مسؤول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع في جنوب البلاد.