المعارضة في مولدوفا تنتقد الحكومة بسبب الزيادة المتوقعة لأسعار الطاقة

انتقدت قوى المعارضة في مولدوفا سلطات البلاد بسبب الزيادة المتوقعة لأسعار الطاقة.

وقالت النائبة في برلمان مولدوفا عن حزب "النصر" المعارض، إيرينا لوزوفان، في منشور على "تلجرام"، أمس السبت إن "نظام مايا ساندو يواصل الاستهزاء بمواطني بلادنا بشكل وقح"، معتبرة زيادة الأسعار "الضربة المتعمدة للشعب".

وانتقدت كذلك عدم إعلان الحكومة عن الزيادة المتوقعة قبل الانتخابات.

وكانت سلطات مولدوفا قد أعلنت فرض حالة الطوارئ في مجال الطاقة في البلاد منذ 16 ديسمبر الجاري، حيث تواجه البلاد نقصا في الطاقة الكهربائية.

وعلى خلفية النقص هذا، طالب موردو الطاقة زيادة التعريفات بنسبة 38%، بينما طالبت الشركة التي تزود عاصمة مولدوفا بالماء الساخن بزيادة التعريفة بنسبة 35%.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف توريدات الغاز إلى مولدوفا اعتبارا من 1 يناير المقبل بسبب الديون المستحقة على الجانب المولدوفي، الأمر الذي قالت الحكومة المولدوفية إنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.

وأعلنت الحكومة المولدوفية أنها ستدرس إمكانية مقاضاة الشركة الروسية، متهمة اياها بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب العقود.