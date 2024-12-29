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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قبل تولي ترامب.. الولايات المتحدة رحلت 61680 جواتيماليا

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
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رحلت الولايات المتحدة 61680 جواتيماليا في العام 2024 في رقم قياسي، حسبما أعلن معهد الهجرة الجواتيمالي الرسمي بعد وصول آخر طائرات المرحلين إلى عاصمة جواتيمالا.

وحطت أربع طائرات في قاعدة جوية في العاصمة الجواتيمالية أمس الجمعة قادمة من تكساس. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس حوالي 100 شخص يترجلون من إحدى الطائرات، معظمهم نساء مع أطفال.

وتزايدت عمليات الترحيل من الولايات المتحدة قبيل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أواخر يناير 2025 بعدما وعد بتنفيذ ترحيل جماعي.

تقدر حكومة جواتيمالا أن 2،7 مليون من مواطنيها يعيشون في الولايات المتحدة، لكن يحمل 400 ألف منهم فقط وثائق تخولهم الإقامة والعمل بشكل قانوني.

ووصلت 508 طائرات في المجموع إلى جواتيمالا تحمل 61680 مرحلا جواتيماليا من الولايات المتحدة في العام 2024، بحسب مسؤولين.

في العام 2023، أُعيد ما مجموعه 55302 جواتيماليين في رقم قياسي تخطى السابق المسجل في العام 2019 والبالغ 54599.

يدخل آلاف الجواتيماليين إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني سنويا هربا من العنف والفقر المنتشر في بلادهم.

في كثير من الأحيان، تشكل تحويلاتهم المالية إلى الوطن شريان حياة لذويهم.

وقدر البنك المركزي في جواتيمالا أن المغتربين في الولايات المتحدة حولوا نحو 21 مليار دولار إلى البلاد في العام 2024، وهو رقم غير مسبوق ويعادل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الولايات المتحدة جواتيماليا عام 2024