الرئيس الروسي يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في بلاده

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في بلاده.

ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه من أجل ضمان مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة التطرف في روسيا، قرر الرئيس بوتين الموافقة على الاستراتيجية المرفقة لمكافحة التطرف في روسيا، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

ووفقا للبوابة، تحتوي الاستراتيجية على 72 نقطة، مقسمة إلى 8 فصول، وتسرد الوثيقة أحكاما عامة وتحتوي أيضا على تقييم للمصادر الرئيسية للتهديدات المتطرفة في البلاد، والتي تمثله المنظمات المتطرفة التي تحفز الصراعات الرامية إلى فصل جزء من الأراضي الروسية.

وأكدت الوثيقة القضاء على مصدر التهديدات المتطرفة الصادرة من أوكرانيا، من المهام الأساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف.