روسيا تطور طائرة مسيرة جديدة تدمر 12 نوعا من الأهداف العسكرية

أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنها تطور أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة التي تختلف في مهامها سواء كانت هجومية أو استطلاعية حتى توفر لقواتها قوة نيرانية تناسب جميع المهام المكلفة بها في ميادين القتال.

وتطور شركة "كلاشنيكوف" الروسية، في تقرير أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية السبت، طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "كوب - 10 إي"، التي تصنف ضمن المسيرات الهجومية.

ويقول التقرير إن هذه الطائرة تمثل إحدى طرازات عائلة "كوب" من الذخائر الموجهة التي تم تصميمها لاستهداف وتدمير المركبات العسكرية مثل المدرعات الخفيفة، ومراكز القيادة والسيطرة، ومنشآت الدفاع الجوي، ومواقع الاتصالات العسكرية، ومواقع رادارات التشويش، والبنية التحتية العسكرية، والوحدات القتالية، وحدات الدعم اللوجستي، ومخازن الأسلحة الموجودة في الجبهات، ومخازن الوقود ومواد التشحيم، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة المعادية، والطائرات العسكرية الموجودة خارج الدشم.

ويمكن استخدام هذه الطائرة المسيرة الروسية بكفاءة على مدار الساعة ليلا أو نهارا في جميع الظروف الجوية بما في ذلك أثناء وجود رياح تصل سرعتها إلى 15 مترا في الثانية.

وتستطيع الطائرة المسيرة "كوب - 10 إي" العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين (-30 حتى + 40) درجة مئوية فوق مستوى سطح الأرض، وبإمكانها أن تحلق على ارتفاعات تبدأ من 100 متر وتصل إلى 2500 متر، وتنطلق بسرعة تصل إلى 100 كلم/ ساعة، ويتم إطلاقها من على منصات خاصة.