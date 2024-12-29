عزة فتحي لـ«البوابة نيوز»: نعيش عصر ثقافة الازدحام.. والناس تحن لأخلاقيات الفنانين الراقية ووطنيتهم

أكد الأستاذة الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خبيرة الأمن الفكري، أن السوشيال ميديا تحولت للحنين للفن الجميل والزمن الماضي، لأننا الآن نعيش عصر ثقافه الازدحام، فكل شيء سريع.

وأوضحت "فتحي" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الناس أصبحت تحن لأخلاقيات الفنانين الراقية ووطنيتهم وكيف وقفوا بجانب الوطن فى حرب ٦٧ وحرب ٧٣ وضحوا بالمال والجهد، لصالح المجهود الحربي، ونذكر على سبيل المثال أم كلثوم، وعبد الحليم وكيف شاركوا الناس همومهم وأحزانهم وأفراحهم، واختيارهم لمعاني الكلمات، ومستوى الإتقان، لكل شيء من كلمة ولحن وملابس، وفرق موسيقية، حتى الأفلام حسن اختيار النص، وضروري أن يعبر عن مشكلات المجتمع وآماله وأهدافه.

وعن العشوائية فى الغناء أو الموسيقى، أشارت الدكتورة عزة فتحي إلى أن ما يحدث الآن من انتشار لأغانِِ هابطة، ومزعجة، تجذب جيل الشباب لا تعد فنًا شعبيًا بل هي نوع من الكلمات الغريبة مع موسيقى صاخبة، أو راقصة بهدف استهلاك وقتي لفئة معينة منها، سائقو التوكتوك، أو الميكروباص، والشباب ينجرفون بفعل حب المغامرة والتغيير، و"الروشنة" كما يطلقون.