مراسل العربية: توقيف نجل القرضاوي في المنفذ الحدودي اللبناني أثناء عودته من سوريا

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 01:32 ص

کشف محمود شكر مراسل قناة العربية في لبنان عن تفاصيل القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي خلال عبوره من سوريا إلى لبنان.

وقال «شكر» في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة ام بي سي مصر": وصل إلى مطار بيروت ثم توجه إلى البقاع وغادر إلى الداخل السوري ثم قام بالفيديو الذي سجله ونشره ثم عاد إلى لبنان وتحديدا من نقطة المصنع ووصل إلى الأمن اللبناني تقدم بجواز سفر لإحدى الدول وعندما دقق بين الاسم وجواز السفر تبين أن لهذا الاسم مذكرة صادرة عن الإنتربول الدولي من الحكومة المصرية والأمن العام تواصل مع القضاء اللبناني.

وأضاف: والقضاء اللبناني ملزم بتنفيذ القانون وإذا كان هناك مذكرة صادرة فيتوجب على الأمن اللبناني توقيفه وتم نقله من البقاع إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وتابع: لبنان نفذ ما يتوجه عليه لصالح الإنتربول الدولي الشق الأول المسألة القانونية والشق الثاني هل هناك اتفاق بين لبنان ومصر على تسليم المطلوبين؟ وعلمت أن الجانب المصري بدأ الاتصالات للبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية.

وأكمل: "هو وصل إلى بيروت من إحدى الدول وجواز السفر الذي وصل به ليس مصري ثم وصل لنقطة المصنع الحدودية وهي المنفذ البري إلى سوريا وبعد ذلك ترك دمشق وتوجه إلى بيروت ثم تقدم بجواز السفر وحدث التدقيق في الاسم وتبين أنه مطلوب من الإنتربول الدولي لصالح مصر".