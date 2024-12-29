بوتين: لجنة للتحقيق بـ"موضوعية" في أسباب تحطم الطائرة الأذربيجانية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، لإجراء تحقيق "موضوعي وشفاف" في تحطم.

وقال بوتين لنظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف خلال مكالمة هاتفية، "اللجنة الحكومية الكازاخستانية المكلفة بالتحقيق في كل تفاصيل الحادثة ستستدعي خبراء من روسيا وأذربيجان ومن البرازيل"، بحسب بيان للكرملين.

وأضاف "هذا العمل الذي سينفذ على أراضي كازاخستان سيكون موضوعيا وشفافا".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بأن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا عندما حاولت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الهبوط في غروزني قبل أن تتحطم، لكنه لم يوضح ما إذا كان النظام المضاد للطائرات قد أصاب الطائرة في شكل مباشر.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية من طراز "امبراير 190" والتي كانت تقوم برحلة بين باكو وغروزني في غرب كازاخستان الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا من أصل 67 كانوا فيها.

وفي المكالمة الهاتفية، أبلغ بوتين علييف بأن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا عندما حاولت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الهبوط في غروزني قبل أن تتحطم، بحسب الكرملين.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ علييف بأنه "خلال ذلك الوقت، تعرضت غروزني و(بلدة) موزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات مسيّرة قتالية أوكرانية وأن الدفاع الجوي الروسي كان يصد هذه الهجمات".

لكن بوتين لم يوضح ما إذا كان الدفاع الجوي الروسي قد أصاب الطائرة في شكل مباشر.