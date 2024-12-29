تفاصيل القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 01:15 ص

أفادت وسائل إعلام لبنانية ومنظمات حقوقية عربية، بأن السلطات اللبنانية ألقت القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوى فى لبنان، بعد مذكرة مصرية إلى الإنتربول.

وكانت تحمل المذكرة رقم 3516 خاص جمهورية مصر العربية، ضد المدعو عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تهمة إعطاء معلومات مغلوطة إلى جهات دولية.

تفاصيل القبض على نجل يوسف القرضاوي

وتحفظت أجهزة الأمن اللبنانية عبد الرحمن القرضاوى أثناء عودته إلى البلاد من زيارة إلى سوريا، وهو محتجز منذ 5 ساعات في المباحث الجنائية بقصر العدل في العاصمة بيروت.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن عبد الرحمن القرضاوي كان فى سوريا للمشاركة فى احتفال بإسقاط نظام بشار الأسد.

القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي

کشف محمود شكر مراسل قناة العربية في لبنان عن تفاصيل القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي خلال عبوره من سوريا إلى لبنان.

وقال «شكر» في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": وصل إلى مطار بيروت ثم توجه إلى البقاع وغادر إلى الداخل السوري ثم قام بالفيديو الذي سجله ونشره ثم عاد إلى لبنان وتحديدا من نقطة المصنع ووصل إلى الأمن اللبناني تقدم بجواز سفر لإحدى الدول وعندما دقق بين الاسم وجواز السفر تبين أن لهذا الاسم مذكرة صادرة عن الإنتربول الدولي من الحكومة المصرية والأمن العام تواصل مع القضاء اللبناني.

وأضاف: "القضاء اللبناني ملزم بتنفيذ القانون وإذا كان هناك مذكرة صادرة فيتوجب على الأمن اللبناني توقيفه وتم نقله من البقاع إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وتابع: لبنان نفذ ما يتوجه عليه لصالح الإنتربول الدولي الشق الأول المسألة القانونية والشق الثاني هل هناك اتفاق بين لبنان ومصر على تسليم المطلوبين؟ وعلمت أن الجانب المصري بدأ الاتصالات للبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية".

وأكمل: "وصل نجل القرضاوي إلى بيروت من إحدى الدول وجواز السفر الذي وصل به ليس مصري ثم وصل لنقطة المصنع الحدودية وهي المنفذ البري إلى سوريا وبعد ذلك ترك دمشق وتوجه إلى بيروت ثم تقدم بجواز السفر وحدث التدقيق في الاسم وتبين أنه مطلوب من الإنتربول الدولي لصالح مصر".