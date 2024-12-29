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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تظاهر آلاف الإسرائيليين، الليلة، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بصفقة تبادل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب وأمام مقر وزارة الجيش في المدينة، وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، وفي حيفا وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا، وضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فضت التظاهرة في القدس بحجة أنها غير قانونية.

ورفع عدد من المتظاهرين لافتات تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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