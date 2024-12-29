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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شرطي في حادث تبادل إطلاق النار بالنرويج

الشرطة النرويجية
الشرطة النرويجية
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أعلنت الشرطة النرويجية، السبت، عن مقتل أحد عناصرها ومسلح مشتبه به بعد تبادل لإطلاق النار ليلًا في البلاد الاسكندنافية التي نادرًا ما يتعرض فيها رجال الأمن للقتل في أثناء تأدية واجبهم.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في كليب قرب مدينة ستافانغر جنوب غرب النرويج، وأسفر أيضًا عن إصابة شرطي آخر.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا بشأن حالة تهديد مسلح بعد منتصف ليل السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".وأصيب في تبادل إطلاق النار شرطي والمشتبه به، قبل أن يفارقا الحياة متأثرين بجراحهما البالغة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور لشبكة "إن آر كيه" إن "هذا حدث خطير ومأساوي يؤثر علينا جميعًا".

ووفقًا لهيئة الإذاعة النرويجية "إن آر كيه"، كانت آخر مرة قُتل فيها شرطي بالرصاص في أثناء عمله في النرويج في عام 2004.

وتعد حوادث إطلاق النار المميتة ضد الشرطة نادرة جدًا في النرويج ودول الشمال الأوروبي الأخرى.

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