محلل سياسي: فتح مسارات عربية للبنان سيساهم في نهوضه اقتصاديًا

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 12:59 ص

قال الدكتور ميشال الشماعي، المحلل السياسي، إن لبنان وسوريا تمثلان اتحادًا جغرافيًا يملك عمقًا حيويًا بالنسبة لكليهما، وهما دولتين مستقلتين منفصلتين تمامًا عن بعضهما ولكل دولة كيانها المستقل.

سوريا عمق استراتيجي للبنان

وأضاف الشماعي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان تعتبر واجهة للدولة السورية على البحر امتداد 210 كيلومتر، والدولة السورية هي عمق حيوي جغرافي استراتيجي للدولة اللبنانية وتشكل بوابة عبور إلى عالم الخليج، فإذا كانت هذه الدولة بشكلها المرتقب، دولة سيدة حرة برلمانية ديمقراطية بها نظام حكم عادل، فذلك يعني أنها ستساهم في المساعدة الاقتصادية للدولة اللبنانية.

وتابع: «ولن تشكل هذه الدولة أي عامل زعزعة لأمن واستقرار لبنان، ولن تتسبب في وجود جماعات وعصابات هاربة عن القانون لتضرب سيادة الدولة اللبنانية، وهذا ما سيؤمن المزيد من الثبات والاستقرار للدولة اللبنانية، وسيساهم في نهوضها اقتصاديًا من خلال فتح المزيد من المسارات على العالم العربي، والأوضاع في سوريا ولبنان مرتبطة ببعضها».