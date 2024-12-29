درجة الحرارة 2 تحت الصفر.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 12:42 ص

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا جويًا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 29 من ديسمبر 2024.

حالة الطقس المتوقعة

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم

كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية وتسجل درجة الحرارة على سانت كاترين 2 تحت الصفر.

أمطار رعدية وغزيرة

الطقس اليوم يشهد فيه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق محددة تشمل مطروح، الإسكندرية، شمال البحيرة، شمال كفر الشيخ وبورسعيد.

ويتوقع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع إثارة للرمال والأتربة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

المدينة العظمى / الصغرى

القاهرة 18 10

6 أكتوبر 18 8

بنها 17 10

دمنهور 17 9

وادي النطرون 18 8

كفر الشيخ 17 9

المنصورة 18 10

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 9

دمياط 18 11

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 19 9

السويس 18 9

العريش 19 7

رفح 19 6

رأس سدر 20 9

نخل 17 1

الطور 21 9

طابا 17 6

رأس غارب 22 11

رأس حدرية 22 16

العاصمة الإدارية 18 8

6 أكتوبر 18 8

الإسكندرية 17 10

العلمين 16 8

مطروح 17 9

السلوم 15 8

سيوة 16 5

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 23 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 24 16

حلايب 22 16

أبورماد 23 15

الفيوم 18 5

بني سويف 18 4

المنيا 18 5

أسيوط 18 4

سوهاج 19 6

قنا 20 6

الأقصر 21 7

أسوان 21 9

الوادي الجديد 20 4

كاترين 11 -2