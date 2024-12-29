أشرف سنجر: الاحتلال استهدف مصالح المواطنين في اليمن ولم يرد على الحوثيين

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 12:50 ص

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إن دولة الاحتلال تستهدف مصالح المواطنين في اليمن ولم ترد على الحوثيين، وهذا ما حدث في غزة فلم تستهدف حماس المقاومة بل استهدفت النساء والأطفال، كما لم ترد على حزب الله في لبنان بل استهدفت المواطنيين اللبنانيين، واستيلاءها على عدد من الأراضي في سوريا.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة على «إكسترا نيوز»، أن دولة الاحتلال تتصور أنها يمكن أن تصول وتجول في الشرق الأوسط تباعًا لرواية نتنياهو، لافتًا إلى أن السياسيين الأمريكيين المحنكين يؤكدون أن نتنياهو يجر الولايات المتحدة إلى حروبه، التي يحاول أن يهندس الشرق الأوسط من خلال خيالات لا يمكن أن تنطبق على واقع الشرق الأوسط.

وتابع: «المجتمع الدولي ضاق صبرًا في الوقت الحالي بما تقوم به إسرائيل، وإدارة بايدن أمام فشل ذريع وغير قادرة على الفعل وكل الأمور تنفرط من يدها، والشرق الأوسط أصبح أمام جماعات ليست دول دخلت في حروب وأشركت الدول فيها».