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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. ثلاثة شهداء إثر غارة للاحتلال على منزل في مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس السبت، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في شارع النفق شمال غرب مدينة غزة، وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن المنزل الذي تعرض للقصف يعود لعائلة خضير.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،484 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108،090 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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