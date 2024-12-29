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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يخطف صدارة البطولة العربية للكاراتيه

منتخب مصر
منتخب مصر
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خطف لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، لقب البطولة العربية للناشئين والشباب وتحت 21 سنة والكبار التي أقيمت بالأردن.

انتزع لاعبونا 51 ميدالية متنوعة بواقع 32 ذهبية و13 فضية و6 برونزيات في مختلف الأعمار السنية.

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بذلك الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد اللاعبين والجهاز الفني ومجلس ادارة الاتحاد، خاصة وأن الجميع يعمل على قلب رجل واحد لتتحقق الإنجازات.

أضاف أنه لا يجب إغفال الدور الذي يقوم به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في دعم أسرة الكاراتيه، مما يساهم في صعود لاعبينا على منصة التتويج في مختلف الأعمار السنية.

ووعد «الدهراوي» الجميع بمواصلة العمل ليل نهار؛ من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولات القادمة.

البطولة العربية للكاراتيه منتخبنا الوطني للكاراتيه البطولة العربية للناشئين والشباب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد