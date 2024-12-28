مصادر: ترحيل عبد الرحمن القرضاوي من لبنان إلى مصر وارد بنسبة كبيرة

السبت 28/ديسمبر/2024 - 11:57 م

أفادت مصادر مطلعة لـ البوابة نيوز، أن هناك احتمالًا كبيرًا لترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى مصر قريبًا، بعد إلقاء القبض عليه في بيروت.

وألقت السلطات اللبنانية، القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي فى بيروت، بعد مذكرة مصرية إلى الإنتربول.

تحمل المذكرة رقم 3516 خاص جمهورية مصر العربية، ضد المدعو عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تهمة إعطاء معلومات مغلوطة إلى جهات دولية.

وتحفظت أجهزة الأمن اللبنانية على عبد الرحمن القرضاوي أثناء عودته إلى البلاد من زيارة إلى سوريا، وهو محتجز منذ 5 ساعات في المباحث الجنائية بقصر العدل في العاصمة بيروت.

