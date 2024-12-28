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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصادر: ترحيل عبد الرحمن القرضاوي من لبنان إلى مصر وارد بنسبة كبيرة

عبد الرحمن القرضاوي
عبد الرحمن القرضاوي ووالده يوسف القرضاوي
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أفادت مصادر مطلعة لـ البوابة نيوز، أن هناك احتمالًا كبيرًا لترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى مصر قريبًا، بعد إلقاء القبض عليه في بيروت.

وألقت السلطات اللبنانية، القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي فى بيروت، بعد مذكرة مصرية إلى الإنتربول.
تحمل المذكرة رقم 3516 خاص جمهورية مصر العربية، ضد المدعو عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تهمة إعطاء معلومات مغلوطة إلى جهات دولية.

وتحفظت أجهزة الأمن اللبنانية على عبد الرحمن القرضاوي أثناء عودته إلى البلاد من زيارة إلى سوريا، وهو محتجز منذ 5 ساعات في المباحث الجنائية بقصر العدل في العاصمة بيروت.
 

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