محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين في الأحياء التابعة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بأحياء جنوب الجيزة وإمبابة والعمرانية ومركز البدرشين للوقوف علي الشكاوي والمعوقات التي تواجه المواطنين.

تنفيذاً للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع الي شكواهم.

وقد جاءت أبرز الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية.

في حي جنوب الجيزة شكاوي تتعلق باستكمال إجراءات التصالح ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ووجود مخالفات بيئة لمحال تجارية حيث تم حل جميعها باجمالي ٦ شكاوي وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب.

وفي حي العمرانية تم التعامل مع عدداً من الشكاوي الواردة من المواطنين المتعلقة برفع المخلفات وإزالة مخالفات البناء وذلك بحضور اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وفي حي إمبابة تم التعامل مع شكاوي المواطنين خلال اللقاء والمتعلقة بالتضرر من وجود فاترينة مخالفة بالطريق العام وعدداً من الإشغالات لمقاهي ومحال بإجمالي ٧ شكاوي تم حلها وذلك بحضور السيد اشرف بكر رئيس حي إمبابة.

وفي مركز البدرشين تم التعامل مع شكاوي عدداً من المواطنين المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء ورفع إشغالات من الطريق العام وتمهيد طرق داخلية بقري المركز وذلك بحضور محمود شنب رئيس مركز البدرشين.

وقد تم التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من المواطنين وحلها علي الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر علي مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.