رئيس "مياه الشرب بدمياط" يتابع سير العمل في القطاعات التابعة

عقد المهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اجتماعًا مع قيادات الشركة لمناقشة الوضع الحالي والتحديات.

استهل رئيس شركة المياه حديثه بتقديم الشكر لجميع العاملين بالشركة على الجهد المبذول والظهور بالشكل المشرف خلال زيارة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

تلى ذلك مناقشة بعض المعوقات والتحديات التى تواجه بعض القطاعات الفنية حيث أصدر خلال إجتماعه حزمه من التعليمات والتوجيهات، حيث أمر بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة عديات المياه، وتقديم تقرير أسبوعي يبين موقف مشروع حياة كريمة على أن يشمل مواعيد النهو وكيفية التغلب على التحديات.

كما وجه بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الهينة القومية خلال ٦ أشهر في مجال الصرف بمنطقتى شرق وغرب ومجال المياه بمنطقتى شرق وغرب .

وأمر بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل قطاع على أن تشمل عدد العمالة، المحطات، الطلمبات، المعدات، نسبة التغطية، تكلفة المتر المكعب، وكمية المياه المنتجة ،وكمية المياه المعالجة .

كما وجه بضرورة الصيانة الدورية للمحطات والإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة المستمرة مع الخط الساخن وكيفية التعامل مع المواطن وامتصاص غضبه والعمل على نهوه شكواه فى أسرع وقت بالتعاون مع جميع القطاعات.

ووجه قيادات الشركة الفنية بضرورة المرور الفاجىء على المحطات التابعة لهم وتفادى اى ملاحظات والمتابعة المستمرة مع الخط الساخن وكيفية التعامل مع المواطن وامتصاص غضبه والعمل على نهوه شكواه فى أسرع وقت بالتعاون مع جميع القطاعات .

وفى نهاية الإجتماع أكد على الجميع بضرورة التعاون البناء والمثمر بين قطاعات الشركة المختلفة لنهوض بمستوى الشركة وتقديم خدمة متميزة للمواطن.