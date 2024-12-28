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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على فرد أمن بتهمة التعدي علي بناته في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي فرد أمن المتهم بالاعتداء جنسيا علي بناته الثلاثة بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من 3 فتيات شقيقات أعمارهن "23، 18، 15" يتهمن والدهن يعمل فرد أمن بالاعتداء جنسيا عليهن ومعاشرتهن معاشرة الأزواج أكثر من مرة وتهديدهن بالقتل حال الإبلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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