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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة تضامن الدقهلية تشهد حفل زفاف إحدى بنات تحسين الصحة

جانب من حفل الزفاف
جانب من حفل الزفاف
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شهدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية مساء اليوم السبت، حفل زفاف إحدي بنات تحسين الصحة بطلخا وإتمام عرس زواجها وإدخال البهجة والسرور على قلبها.

جاء ذلك بحضور  عنايات الشربيني رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية،  نادية دياب مدير ادارة الاسرة والطفولة، و حنان الخربوطلي مسئول دور الرعاية بمديرية تضامن الدقهلية وعدد كبير من أصدقاء العروسين والأهل وسط أجواء يسودها الفرحة والبهجة.

فيما حرصت "جلالة "علي تقديم خالص التهاني  القلبية للعروسين، داعية  أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً، وتم التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصياً زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها.

كما أكدت لهما على دعمها الكامل والوقوف بجانبهما لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة ونقلت لهما تهنئة الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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