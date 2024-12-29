أبرزها «ممشى أهل مصر».. تعرف على أحلى 4 أماكن للخروجات ليلة رأس السنة

ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة. في الكثير من دول العالم فإن حدث ليلة رأس السنة يتم إحياؤه بالتقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالرقص أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.

احتفالات مدن العالم في ليلة رأس السنة بقدوم العام الجديد لا تحدث في وقت واحد وإنما تنطلق مع دقات الساعة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورًا بأوروبا والشرق الأوسط.

وفي المدن الشرقية والغربية تختلف عادات الاحتفال بين مدينة وأخرى، ولكنها تتفق في صيغة واحدة هي الاحتفال عبر عروض الألعاب النارية.

وفي العديد من البلدان يتم الاحتفال بليلة رأس السنة من خلال التجمعات الاجتماعية المسائية، حيث يرقص الكثير من الناس ويأكلون ويشربون ويشاهدون الألعاب النارية.

ويتردد بعض المسيحيين إلى الكنيسة لحضور قداس منتصف الليل.

وتستمر الاحتفالات عمومًا في منتصف ليلة عيد رأس السنة في 1 يناير.

بهذه المناسبة أغلب بلدان العالم بينها الإمارات العربية المتحدة، مصر؛ وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، واليابان، ولبنان، وفلسطين، وتركيا والصين.

احتفالات رأس السنة تزين شوارع مصر، الزينة في كل مكان، أشجار الكريسماس، والأضواء والألوان المبهجة، انتظارًا لقدوم عام جديد مليء بالخير والسعادة، ولأن المصريين يعشقون الاحتفالات منذ عصر قدماء المصريين، وحتى يومنا هذا، يستعرض أجمل وأحلى الأماكن التى يمكنك الخروج والاحتفال فيها بليلة رأس السنة الميلادية لعام 2025.

• ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر من أكثر الأماكن التى يمكن التنزه والاحتفال فيها، خاصة بعدما تزينت بأشجار الكريسماس والأنوار وغيرها من مظاهر الاحتفال، بجانب وجود عدة مطاعم ومقاهى يمكنهم تقديم وجبات ومشروبات لك ولأسرتك.

• كورنيش النيل

يوفر كورنيش النيل عددا كبيرا من المراكب الشراعية والمراكب المزينة بالأضواء والألوان، بجانب الموسيقى والأغانى التى يقومون بتشغيلها طوال الرحلة داخل نهر النيل، ومع جو الشتاء سيكون يوما مميزا واحتفال رأس السنة مختلف تمامًا.

• منظقة الزمالك

مطاعم وأماكن عديدة يمكنك الاحتفال فيها بدخول عام جديد 2025، منطقة الزمالك الراقية التى لا تزال تحمل روح الشباب والانطلاق والسعادة، ومع تزيين الشوارع والمحلات يجعل الشير فيها له متعة خاصة.

• أهرامات الجيزة

يمكنك جعل بداية العام الجديد 2025 بأفكار مختلفة، من الممكن أن تذهب مع شريك حياتك أو أسرتك لرحلة تجاه أهرامات الجيزة، الحنطور وركوب الخيل والجمال ستجعل من اليوم بهجة وفرح وسعادة، كما يمكنك التقاط الصور التذكارية التى ستكون ذكرى جميلة لك ولعائلتك.