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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حكم يصفع لاعب نادي الدقي خلال مباراة فريقه بالدرجة الرابعة

أرشيفية
أرشيفية
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حرر لاعب نادي الدقي بالدرجة الرابعة، محضرا بديوان مركز شرطة أوسيم بالجيزة، يتهم فيه حكم مباراة فريقه ضد فريق يونيون بالجولة الأخيرة من الدور الأول والتي أقيمت بمركز شباب أوسيم، بالتعدي عليه بالسب والقيام بصفعه.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من "مهند ك م" 19 سنة، لاعب فريق نادي الدقي الرياضي، يتهم فيه حكم مباراة فريقه ضد فريق يونيون بالجولة الأخيرة من الدور الأول بالدرجة الرابعة والتي أقيمت بمركز شباب أوسيم بدائرة المركز، بالتعدي عليه بالسب والصفع، وأضاف اللاعب أنه قبل نهاية المباراة التي انتهت بفوز فريق يونيون بهدف دون رد، قام حكم الساحة بطرده وعندما توجه له لمعاتبته قام بالتعدي عليه بالسب والصفع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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