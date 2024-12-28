روجينا تنعي زوج نشوى مصطفى: خالص العزاء للأسرة

نعت الفنانة روجينا، زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي وافته المنية صباح اليوم، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

نشرت روجينا صورة تجمع بين الفنانة نشوى مصطفى وزوجها محمد عماد، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الأستاذ محمد عماد فى ذمة الله، زوج أختى وصديقتى نشوى مصطفى، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة”.

نجوم الفن ينعون زوج الفنانة نشوى مصطفى

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي زوج الفنانة نشوى مصطفى، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب الفنان خالد سرحان عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "البقاء والدوام لله خالص عزائي"، بينما كتبت الفنانة ليلى عز العرب عبر موقع "فيس بوك": “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبركم على مصابكم".