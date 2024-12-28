ياسر جلال عن "جودر 2": الفضل يرجع لإخلاص فريق العمل

ينتظر النجم ياسر جلال عرض مسلسل “جودر 2” ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

وعبر ياسر جلال عن سعادته بانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي 2024.

وقال ياسر جلال عن مسلسل “جودر2”، في بيان له: " النهاردة أخر يوم تصوير في مسلسل جودر2، وأحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير الذي منحه الله لنا في الجزء الأول، المسلسل بدأ من شهر 6 عام 2022، والنهاردة خلصناه في شهر 12 عام 2024، هذا النجاح بسبب ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب".

وتابع ياسر جلال قائلا: "أتوجه بالشكر لكل عناصر العمل وتيمور تيمور، ومنى التونسي، أحمد فايز، وحسن أبو جبل، وكل مساعدين الإخراج والمونتاج، كان في جيش، وطبعًا كل النجوم الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يرجع لكل فريق العمل الذي أخلص في عمله كثيرا".

واختتم ياسر حديثه قائلا: "أنا تشرفت أنني كنت جزء من الفريق الكبير، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح مثل الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللذين دعمونا وأشكر كل فريق العمل وهم على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل وليس لشخص واحد، وعلى رأسهم إسلام خيري".

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من: ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.