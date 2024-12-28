غدًا.. العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

يقام غدًا الأحد، العرض الخاص لفيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” من بطولة عصام عمر وإخراج خالد منصور، في سينما فوكس بمول مصر.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما شارك في عدد من المهرجانات العربية، منها: مهرجان قرطاج السينمائي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي حصد خلاله جائزة لجنة التحكيم.