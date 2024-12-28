رنا رئيس: الجمهور صدق أنني ابنة ماجد الكدواني بسبب "موضوع عائلي"

أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها عن الحلقات الأولى من الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”، وأكدت أن النجاح بهذا الشكل فاجأنا جميعا في المواسم السابقة، وتعيد سبب النجاح الاساسي إلى أن فريق العمل أصبح بالفعل عائلة كبيرة والجميع يعيش الأجواء الأسرية أثناء التحضير والتصوير، مما أوصل صدق المشاعر والأحاسيس إلى المشاهدين.

وأشارت رنا إلى أن الإستعداد للشخصية في الموسم الثالث كانت أقل صعوبة بالنسبة لها، لأنها تعيش أجواءها بالفعل على مدار فترات طويلة. وتوضح أن شخصية "سارة" في الموسم الجديد ستطور بصورة كبيرة، حيث ستصبح أماً وتواجه الكثير من الأحداث وتحدث بينها وبين والدها "إبراهيم" وزوجها "حسن" الكثير من المفارقات والأجواء الشيقة التي سيرتبط بها الجمهور.

وتقول أنها على المستوى الشخصي لم تعش تجربة الأمومة حتى الآن، لكنها اكتسبت بعض المُمارسات مع أبناء العائلة، مما منحها بعض الخبرة التي إنعكست عليها في الأحداث.

وعن أبرز المفارقات التي تتعرض لها رنا رئيس، هي إعتقاد بعض الناس إنها بالفعل إبنة الفنان ماجد الكدواني، وقالت أن أكثر ما تسأل عنه، هو موعد عرض الموسم الثالث، وإذا ما كان هناك مواسم أخرى منه.

"موضوع عائلي"، من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.