رئيس بيلاروس يصدر عفوا على 20 سجينا

أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عفوا عن 20 سجينا، حسبما ذكر بيان على موقع الرئاسة البيلاروسية اليوم السبت.

ولم يعلن المسؤولون البيلاروسيون أسماء من تم الإفراج عنهم، لكن البيان الذي تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة قال إنهم جميعا أدينوا "بجرائم ذات طبيعة متطرفة"، وفقا لوكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية.

وأشار البيان إلى أن المجموعة تتضمن 11 امرأة وأن 14 شخصا ممن تم العفو عنهم يعانون من أمراض مزمنة، وأن 10 أشخاص لديهم أطفال وهم العائل الوحيد لهم.