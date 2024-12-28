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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"جيروزاليم بوست": نتنياهو يعاني من التهاب المسالك البولية وسيخضع لعملية إزالة البروستاتا

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو خضع، يوم الأربعاء الماضي، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف عدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم البروستاتا الحميد، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم السبت.

وخلال الأيام القليلة الماضية تلقى نتنياهو العلاج بالمضادات الحيوية التي نجحت في القضاء على العدوى، وفقا لبيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "سيخضع رئيس الوزراء غدا لعملية لإزالة البروستاتا. وسيتم تقديم التفاصيل الكاملة في وقت لاحق."

وأشار إلى أنه: "على الرغم من ذلك، سيعقد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل كما هو مخطط له."

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