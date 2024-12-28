تشكيل أتالانتا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

أعلن المدرب المخضرم جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام لاتسيو ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

التشكيل الرسمي لأتالانتا

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

خط الدفاع: ببلانوفا، ديمسيتي، إيزاك هين، كولاسيناك

خط الوسط: إيديرسون، بازاليتش، مارتن دي رون

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، دايفيد زاباكوستا، شارل دي كيتلير

يدخل أتالانتا اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بينما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

يتطلع أتالانتا للحفاظ على صدارة الترتيب والابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه، بينما يسعى لاتسيو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق والتقدم في جدول الترتيب.