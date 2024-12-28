تشكيل فريق لاتسيو لمباراته أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

أعلن نادي لاتسيو عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته اليوم أمام أتالانتا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش ، جيلا ، رومانجولي ، تافاريس

خط الوسط: رافيلا ، ديلي بشيرو، جيندوزي

خط الهجوم: زاكاني ، كاستيلانوس، تشاونا

يدخل لاتسيو هذه المباراة بطموح تحقيق الفوز لتعزيز مركزه في جدول الترتيب، معتمدًا على قوة خط الوسط بقيادة ماتيو جيندوزي، وسرعة وخطورة زاكاني في الخط الأمامي.

هل يتمكن لاتسيو من تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل أتالانتا؟ نترقب الإثارة في هذه المواجهة