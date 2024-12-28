الإسماعيلي يرفض عقوبات رابطة الأندية ويطالب بتغيير لائحة مسابقة الدوري

أكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي، رفض مجلس إدارة النادي، عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية أن مجلس الإسماعيلي يرى أن "تلك العقوبات مخالفة لكافة اللوائح والقوانين، خاصة وأنها تتسم بالازدواجية، في ظل معاقبة النادي بعقوبتين لنفس الخطأ".

وأضاف أن المجلس طالب بضرورة تغيير لائحة مسابقة الدوري لهذا الموسم، في ظل العوار الكبير الذي ظهر عند تنفيذها، والذي يؤدي إلى تعرض الأندية لظلم كبير.

وتابع: مجلس الإدارة قرر اتخاء كافة الإجراءات القانونية، ضد اللائحة خاصة وأنها تتضمن عقوبات مزدوجة للمخالفة الواحدة أحدهما إدارية وأخرى مالية، وهو ما يخالف كافة القوانين والأعراف.

وشدد المصدر على أن تطبيق هذه اللائحة يتم وفقا لمعايير مزدوجة تستخدم لحرمان الأندية من تكافؤ الفرص، في حين أن القرارات التي تسبب ضررا للنادي وتؤدي إلى تغيير نتيجة مبارياته، لا يعاقب مرتكبيها مما يؤدي إلى سير مسابقة الدوري لطريق مسدود لا يبشر بالخير.

وأضاف أن المجلس يرى أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى حرمان النادي من جماهيره مثلما حدث بالموسم الماضي.

وقررت رابطة الأندية، تغريم النادي الإسماعيلي 200 ألف جنيه، بجانب حرمان الجماهير، التي حضرت لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود، من حضور لقاء الفريق أمام سموحة بمسابقة الدوري.