إنتر ميلان يهزم كالياري بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على مضيفه كالياري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي، لتواصل كتيبة المدرب سيموني إنزاجي تألقها في المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، حيث لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة أي أحداث هامة رغم المحاولات المتبادلة بين الفريقين.

انطلق إنتر ميلان بقوة بعد الاستراحة، وسجل أليساندرو باستوني الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من نيكولو باريلا.

في الدقيقة 71، عزز لاوتارو مارتينيز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بعد صناعة أخرى من نيكولو باريلا، الذي تألق بأداء رائع في خط الوسط.

اختتم هاكان تشالهان أوجلو الثلاثية في الدقيقة 78، مؤكداً سيطرة النيراتزوري على المباراة.

قدم إنتر ميلان أداءً مميزًا، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له بفعالية كبيرة. في المقابل، لم يتمكن كالياري من مجاراة سرعة وهجوم إنتر ميلان، وظل عاجزًا عن تهديد مرمى الخصم طوال اللقاء.