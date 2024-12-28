السيسي يشدد على الارتباط الوثيق بين استقرار القرن الأفريقي والأمن القومي المصري

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.

وقال الرئيس أنه يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولي.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وحث الرئيسان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر.