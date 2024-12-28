حزب الاتحاد: وعي الشعب المصري هو الأمان لأي مسؤولية سياسية

قال محمد الأمين، نائب رئيس حزب الاتحاد للتنظيم والعلاقات الخارجية، إن الحزب حمل على عاتقه مسؤولية سياسية كبيرة وهي الوعي، لأن وعي الشعب هو الأمان لأي مسؤولية سياسية، مشيرًا إلى أننا نواجه أزمات محيطة متنوعة والشعب يمثل الحصن الحصين لمواجهتها.

جاء ذلك خلال لقاء قيادات حزب الاتحاد بأهالي محافظة المنيا، ضمن قطار التوعية الذي أطلقه الحزب ويطوف محافظات الجمهورية، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد الأمين، نائب رئيس الحزب للعلاقات الدولية، والدكتور وليد سويدان نائب رئيس الحزب، والدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين محافظة الإسكندرية، والدكتور كريم العمدة، أمين الشئون الاقتصادية.

وأضاف "الأمين" أن الشعب يقع على عاتقه اختيار من يمثله بشكل حقيقي، يؤتمن على صناعة القرار، مشيرًا إلى أن الأمر الذي يشكل خطورة في العملية السياسية، هو عندما يتقاعس المواطن عن النزول والانتخاب.

ولفت إلى أن كل من يقوم باللعب في الملعب السياسي الدولي، يقوم بعمل حساب لمصر، لأن مصر قوية وتؤمن نفسها ضد أي مخاطر وتهديدات وسيناريوهات، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي زارها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان مرتين في سنة واحدة