"مستقبل وطن" يواصل اجتماعاته التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب بـ 5 محافظات

واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقد سلسلة اجتماعات تنظيمية الموسعة، مع أمناء الحزب والتنظيم بالأقسام والمراكز ، في 5 محافظات، هي " البحر الأحمر، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان"، لاستعراض خطة العمل الحزبي على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور ، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، الأمين العام، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، وعدد من الأمناء المركزيين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، واللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بمحافظة سوهاج، عماد سيف أمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، النائب محمد العماري أمين الحزب بمحافظة الأقصر، النائب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد، النائب مجد الدين حسيبو أمين الحزب بمحافظة أسوان.

في بداية الاجتماع، أعلن النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، عن قيام حزب مستقبل وطن، بسداد الديون المستحقة على جميع المزارعين على مستوى الجمهورية، لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي، مشيدا بالتعددية الحزبية داخل المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جانبه ، أشار النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، لتشكيل غرفة عمليات مركزية، للمتابعة اليومية لكافة الفاعليات والمبادرات التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات.

وتحدث النائب زين الإطناوي أمين العضوية المركزي، عن المستهدف في أعداد العضويات الجديدة وفي التوقيت المطلوب، مشيراً لسرعة استخراج كارنيهات العضوية.

شهد الاجتماع، مناقشات موسعة بين قيادات الحزب، والحضور من أمانات المحافظات، حول كافة القضايا والموضوعات التنظيمية، فضلاً عن الاستماع لوجهات نظر الأمناء وأمناء التنظيم بالمراكز والأقسام، في كافة القضايا والمشكلات التي تواجههم.

خلال الاجتماع، قدمت أمانة الحزب بقسم جرجا، محافظة سوهاج، درع تكريم للنائب أحمد عبد الجواد، تقديراً لجهوده الملموسة وحالة الحراك التي يشهدها الحزب تحت قيادته.