السيسي وماكرون يؤكدان أهمية سرعة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

شهد اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ،والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية،

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وحث الرئيسان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر.

