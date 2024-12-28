تنفيذ 72 قافلة علاجية مجانية بقرى الفيوم خلال 2024.. صور

صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن إدارة القوافل العلاجية بقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد مدير الإدارة نفذت من أول يناير 2024 وحتى نوفمبر 2024 عدد 72 قافلة علاجية مجانية تقدم جميع خدماتها لأهالى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وبداية و 100 مليون صحة وذلك طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمة الاخصائى للاماكن النائية والمتطرفة.

وأوضح اللباد أن تم تنفيذ 15 قافلة بمركز الفيوم و6 بمركز سنورس، و11 بابشواى، و14 بإطسا، و11 بطامية، و15 بيوسف الصديق.

وأفاد ياسر دخيل مسئول معلومات القوافل بأن خلال 11 شهر تم الكشف على 80408 مواطن ترددوا على 72 قافلة تمت على مستوى المحافظة، كما تم تحويل 140 منهم لاستكمال العلاج بالمستشفيات، كما تم فحص ضغط وسكر لعدد 7786 مواطن، بينما اجريت فحوصات معملية واشعة لعدد 4794 مواطن

وحضر 12879 مواطنا ندوات التثقيف الصحى.

ومازالت القوافل مستمرة طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان.

كما تم تنفيذ العديد من القوافل بالشراكة مع الجامعات والأحزاب والجمعيات الأهلية فى خدمة المواطن الفيومى.

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