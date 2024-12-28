اقرأ غدًا في «البوابة».. جريمة جديدة ضد الإنسانية.. تدمير الأنظمة الطبية والإنسانية بشكل كامل فى شمال قطاع غزة

السبت 28/ديسمبر/2024 - 08:56 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 29 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

محاولة اغتيال إيرانية لوزير العدل الكندى السابق

كوتلر: طهران تستخدم أساليب القمع عبر القارات فى مواجهة معارضيها

الصين وإيران: الشرق الأوسط ليس ساحة معركة للقوى الكبرى

صافرات الإنذار تدوى.. قصف متبادل بين الاحتلال الإسرائيلى والحوثيين باليمن

جريمة جديدة ضد الإنسانية.. تدمير الأنظمة الطبية والإنسانية بشكل كامل فى شمال قطاع غزة

الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان.. ويعتقل مديرها والعشرات من الطواقم الطبية

إجراءاتنا صارمة.. الدفاع البريطانية تحت المجهر.. فقدان أسلحة ومعدات حساسة يثير القلق

فرنسا تدين دخول «بن غفير» باحات الأقصى: انتهاك للأماكن المقدسة بالقدس