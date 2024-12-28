التعليم تكشف حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأنباء المتداولة بشأن عودة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع في العام الدراسي المقبل، مؤكدة أن المستند المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزور ولا يمت للحقيقة بصلة.

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

يُذكر أن الوزارة كانت قد قررت خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025 استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الثانوية.