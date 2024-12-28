دير "المحرق" يختتم دورة دراسية للكهنة الجدد

اختتم دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المُحرق)، تحت رعاية الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير الدورة الدراسية للآباء الكهنة الجدد من إيبارشيات بني سويف، وببا والفشن، والزقازيق ومنيا القمح، خلال فترة الأربعين يومًا المقدسة التالية لسيامتهم، والذين بلغ عددهم ١٠ من الآباء الكهنة، وذلك في مدرج الكلية الإكليريكية اللاهوتية والكنيسة الأثرية بالدير.

تناولت الدورة عددًا من الموضوعات الهامة للآباء الكهنة في خدمتهم، مما يسهم في إعداد وتأهيل الكهنة الجدد للخدمة في كنائسهم.

حاضر في الدورة إلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي، والأنبا بيمن مطران إيبارشية نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، والأنبا أسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن، والأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، والأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الآباء رهبان الدير والآباء الكهنة المتخصصين.