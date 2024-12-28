تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم بالمرج لجلسة 29 يناير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم ،محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها بمنطقة المرج لجلسة 29 يناير المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين وعددهم 7 أشخاص قتلوا شقيقتهم المجني عليها دينا ع مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أخر تأججت علي اثرها نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.

وأوضحت التحقيقات ان المتهمين قاموا باصطحاب المجني عليها إلى مسكن أحدهم اعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقا بالكهرباء حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي، انه بإجراء الصفة التشريحية على المتوفاة تبين وجود غرغرينا جافة مع انفصال الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين.

وأضاف التقرير، أن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء .