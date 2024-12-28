وزارة الشباب تتدخل لحل مشكلات اللاعبات الأفارقة لدي نادي بيراميدز

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، عن التدخل الفوري للوزارة لحل أزمة الثلاثة لاعبات الأفارقة لدي نادي بيراميدز، وذلك فى ضوء ما أثير عبر وسائل الإعلام بشأن بعض المشكلات التي تواجههن.

وعلي الفور تم التواصل مع الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد؛ للعمل علي إيجاد حلول عاجلة وفورية لأزمة لاعبات النادي الأفارقة ورفع تقرير تفصيلي للوزارة بشتي الملابسات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الشباب والرياضة للرقابة والمتابعة لأعمال وشئون الأندية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في القطاع الرياضي، وعدم تأثير هذه المشكلة علي الاستثمار الرياضي في مصر.