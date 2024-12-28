الكرملين: محققون روس يتعاونون مع هيئات أذرية وكازاخية للوقوف على ملابسات تحطم الطائرة الأذرية

أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف في محادثة هاتفية اليوم السبت أن موظفي لجنة التحقيق الروسية ومكتب المدعي العام الروسي سيعملون مع نظرائهم الأذريين للتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذرية بالقرب من أكتاو في كازاخستان.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بموجب المادة 263 من القانون الجنائي (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل أنظمة النقل الجوي)، وتجري الآن التحقيقات الأولية، حيث تستجوب السلطات متخصصين مدنيين وعسكريين"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشار الكرملين إلى أن "مسؤولين اثنين من مكتب المدعي العام في أذربيجان متواجدان حاليا في جروزني، ويعملان مع ممثلي مكتب المدعي العام ولجنة التحقيق في الاتحاد الروسي".

ويجري التعاون على مستوى الوكالات ذات الصلة من روسيا وأذربيجان وكازاخستان.